A videójátékok több szakértő szerint is jó hatással lehetnek a gyerekekre a karantén ideje alatt. A közös játékkal eltöltött idő segít a társas kapcsolatok fenntartásában és segít levezetni a stresszt is.

Sok gyerek (és felnőtt) az online játékokat használja arra, hogy megbeszélje barátaival mindennapi problémáit – azaz olyan tevékenységre, amire máskor a közösségi médián kerülne sor. Mivel a bezártság és az ebből fakadó frusztráció egyre csak nő az emberekben, egyre nehezebb a munkára vagy éppen a tanulásra fókuszálni. A probléma főként azokat érintheti erősen, akik eddig a rendszeres edzéssel vagy gyakori bulizással, heti többszöri baráti találkozóval vezették le energiáikat.

Videójáték mint közösségi médium

A karantén és az elszigeteltség idején akár a kevésbé jó videójátékok is megfelelő alternatívát kínálhatnak a csoportos összejövetelekre, hiszen elsősorban nem a teljesítmény és a minél nagyobb újdonság a lényeg, hanem a virtuális együttlét. A hagyományos számítógépek mellett az Xbox One és a PlayStation is kiválóak lehetnek a játékra, mivel így a család többi tagjának sem kell lemondani a munkáról, tanulásról vagy egyéb elfoglaltságokról azért, hogy valaki játszhasson.

Emellett mindkét készülék könnyen beállítható online játékra (évente kb. 50 eurót kell fizetni a hozzáférésért), és mindkettő nagyon intuitív „Party Chat” funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy játék közben fejhallgatóval beszélgethessenek a játékosok, de akár arra is lehetőség van, hogy a játékok között vagy Netflixes sorozatok nézése közben tartsák a kapcsolatot egymással.

A népszerű PC videojáték-platform, a Steam, a közelmúltban rekord számú felhasználót számláltés bár az oldal által kínált játékok közül a leggyakrabban játszottak a gyors tempójú akciójátékok, rengeteg kincsre lehet rajta bukkanni akkor is, ha valaki ezeket nem szereti. Gyakorlatilag bármely korosztály és érdeklődéstípus számára akadnak érdekes darabok.

Hogyan lehet megtalálni a közös hangot a gyermekekkel?

Noha valószínűleg a legtöbb szülő nem hallgatja őszinte lelkesedéssel, ahogy a gyerekeik minden nap a Minecraftban felfedezett újdonságokat részletezik, mégis a videójátékok pozitív hatásai akkor mutatkoznak meg igazán, ha a szülők sem határolják el magukat.

Fontos, hogy a jelenlegi helyzetben ne kelljen a gyermekeknek 2-3 óránként felállni a számítógéptől, ha nem akarnak, hiszen nem nagyon van más olyan lehetőség, amivel levezethetnék az energiáikat. Időt kell szakítani viszont a beszélgetésre és mindkét félnek jót tesz, ha a videójátékokban történt dolgokról is ugyanolyan intenzív beszélgetést lehet folytatni, mint amilyet akár egy iskolában eltöltött napról. Lenore Skenazy nevelési szakértő a Reason oldalán azt írja, a vállalkozókedvűek akár oda is ülhetnek egy rövid időre - vagy legalább nézzék meg, mit csinál a gyerek a játékban. A következő lépés pedig az lehet, ha megkérjük őket, hogy mutassák meg, hogyan kell játszani.

A szakértő szerint az agresszívnak tűnő játékoktól sem kell félni. Az a tény, hogy a játékok háborún vagy másfajta konfrontáción alapulhatnak, még előnyt is jelent: a gyerekeknek ilyenkor gyakorlatilag az „életbenmaradásért” kell játszaniuk és ennek megfelelően szorosan együttműködniük, támaszkodniuk a csapattagjaikra. Ez a helyzet egyrészt megteremti a közösség érzetét, amely a szülő-gyerek kapcsolatot is erősíti, másrészt javítja az együttműködési készségeket.

Ráadásul mivel a világ helyzete jelenleg igen kaotikus, felüdülés olyan játékkal tölteni az időt, melyben jó eséllyel nyerhetnek a szereplők. A család összekötésén túl az is nagy előnye az online játékoknak, hogy a (nagyobb) játékosok fizikai határokon túli ismeretségekre, barátságokra tehetnek szert.

Gyorstalpaló a legnépszerűbb játékokhoz

Minecraft - A világ legnépszerűbb videojátékában nyolc játékosból álló csoportok találkozhatnak online, felfedezhetnek fel hatalmas, eldugott világokat, és együtt építhetnek fel csodálatos épületeket. A játék gyakorlatilag a Lego virtuális változatának és egy fantasy-kalandnak a keresztezése. A barátok közösen találhatnak ki projekteket, amiket együtt valósítanak meg (ezek akár egészen komoly feladatok is lehetnek, mint például a Taj Mahal méretarányos modelljének felépítése), de akár minijátékok során is összemérhetik az erejüket.

Fortnite: Battle Royale - Még mindig a tizenévesek kedvence a Fortnite: Battle Royale. A játékban 100 játékos kerül egy pályára, ahol a túlélés a cél. A játék egyedül is játszható, de az igazi izgalmat a csapatmód nyújtja, mely lehetővé teszi négyfős társaságok közös részvételét is. Bár a játék célja alapvetően a harc, sokan alternatív felhasználási módot is kitaláltak már rá. Például ha a csapat a játékterületnek valamilyen csendes helyére húzódik vissza, akkor erődök és vitorlások építésébe is fektethetik az energiájukat.

Sea of Thieves - Egy Rare névre hallgató, veterán fejlesztő által készített játék, melyben tengerészeti kalandokon lehet részt venni. A csapatok egy kalóz gálya fedélzetén indulhatnak neki az ismeretlennek, hogy kincseket és különféle feladatokat keressenek maguknak. A tengeren találkozhatnak más játékosokkal, valamint csontváz-hajókkal, szigetekkel, és más fantasy-elemekkel, miközben megoldják az egyes küldetéseket. Az egész világot arra tervezték, hogy a barátok együtt dolgozhassanak a megoldáson egylenyűgöző és vidám környezetben.

A felsoroltakhoz hasonló videojátékoknak számos szociológiai és pszichológiai előnye van. Például az emberek, akik tömegesen játszanak többszereplős online játékokat, erősebb a társadalmi identitásuk, magasabb önértékelési szintet érhetnek el és kevésbé jellemző rájuk a magány. Ezek a játékok gyakran arra ösztönzik a játékosokat, hogy működjenek együtt egy olyan cél elérése érdekében, amely elősegítheti a közösség boldogságát és amelynek elérése így közös sikerként élhető meg. A legtöbb online játékban van játékon belüli chat, melyet akár mikrofonnal és fülhallgatóval, akár szöveges üzenetek által is használni lehet, így ezek a terek teljes közösségi élményt nyújthatnak.

Az olyan játékok, mint a Nintendo által nemrégiben kiadott Animal Crossing: New Horizons, lehetővé teszik a játékosok számára, hogy virtuális szigeten találkozzanak, szocializálódjanak és teljesítsék a játékon belüli feladatokat.

Számos játék lehetővé teszi a játékosok számára privát szerverek létrehozását is, ahol csak meghívott felhasználók vehetnek részt, így a barátok és a család előzetes egyeztetés után egyszerre vehet részt a játékban.

Kockázatok és mellékhatások

Noha a videojátékok hasznosak lehetnek az elszigeteltség elleni küzdelemben, vannak bizonyos kockázataik. Ahogy Kishonna Gray és Emma Vossen kommunikációs kutatók megjegyzik, az online terek mérgezőek lehetnek, különösen a marginalizált közösségekben élőgyermekek számára.

Ennél fogva, ha a veszélyeztett csoportokba tartozó gyermekek több időt töltenek online, fokozódik a bántalmazásnak való kitettség kockázata. Noha az online zaklatás súlyos problémákat okoz a felnőtt játékosokesetében is, sokkal erősebb hatása van a fiatal korosztályra nézve.

Rachel Kowert, a Take This (mentálhigiénés és videojáték-erőforrásokkal foglalkozó szervezet) kutatási igazgatója szerint- különösen a kisgyermekek szüleinek - élniük kell a chat-es alkalmazások beállításai adta lehetőségekkel és figyelniük arra, hogy a gyermekek kivel töltik az idejüket.

Egy másik potenciális veszélyforrás, mely joggal adhat okot aggodalomra a játékon belüli megnövekedett vásárlások, például zsákmánydobozok (loot boxok), a letölthető tartalmak vagy mikrotranzakciók. Éppen ezért fontos, hogy a szülők aktívan és folyamatosan figyelemmel kísérjék, mi történik a videójátékokban.