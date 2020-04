Összefogásra hív a Retro Rádió

A Retro Rádió meghirdette az összefogás pillanatát: ma este 7 órakor egy emberként tapsolhatja majd az ország a legendás Queen sláger, a We will rock you ütemét.

Vannak pillanatok, amikor meg kell állnunk, amikor ki kell tartanunk és vannak pillanatok, amikor össze kell fognunk. Erről szól a Retro Rádió kezdeményezése, az Összefogás pillanata, amelyet péntek este 7 órára terveznek a rádiósok. Az akció ötlete az országban sokfelé tapasztalható közös tapsos tisztelgésből fakad, az üzenete pedig az, hogy mi, magyarok a legnehezebb időkben is összetartunk. A rádió kívánságműsorának műsorvezetője, Dénes Tamás elmondta, várják a hallgatókat a közös tapsolásra a Queen slágerével, a We will rock you-val.

"Az akció lényege, hogy várunk minden Retro hallgatót, aki úgy érzi, velünk szeretne tartani. A feladat egyszerű: este hétkor mindenki álljon ki otthonának ablakába, erkélyére vagy az udvarra és tapsoljon velünk együtt, reményeink szerint sok-sok ezer emberrel együtt a We will rock you ütemére, hogy megmutassuk a világnak a magyarok összefogását" - mondta el Dénes Tamás.