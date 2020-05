Összefogott a Jim Beam és a Tankcsapda

Jótékony akcióba kezd a Tankcsapda zenekar és az idén 225. születésnapját ünneplő Jim Beam bourbon whiskey. 225 darab teljesen egyedi, díszdobozban érkező Tankcsapdás Jim Beam palackot készítettek a bandatagok képeivel és aláírásával. A 10.000 Ft-ért megvásárolható limitált szériás díszdobozokból befolyó bevételt (2.250.000 Ft) teljes egészében a Debrecen Városi Segélyalapnak ajánlják fel.

„Ez most egy nehéz időszak mindenkinek, ezért mi is próbálunk ott segíteni, ahol tudunk. Ha pedig ezt most épp a Jim Beam whiskey-vel tehetjük meg, az meg külön öröm nekünk! Nagyon fontos tudni, hogy ebből a kiadásból nem készül több. 225 éves a Jim Beam, éppen ezért készült 225 sorszámozott, Tankcsapdás viaszpecséttel ellátott, díszdobozos kiadás. Őszintén szólva nagyon nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Jim Beam és a zenekar története során is ez az első magyar vonatkozású, ilyen egyedi limitált kiadású, közös termék” – fogalmazott Lukács László, a Tankcsapda frontembere.

„A Jim Beam az elmúlt 225 évben az emberek összefogásának köszönhetően lett világhírű, a jelenlegi helyzetben pedig kötelességünknek érezzük, hogy visszaadjunk valamit a közösségnek abból a rengeteg támogatásból, amit tőlük kaptunk” – fogalmazott Horváth Erik, a Beam Suntory Country Managere.

„Az évfordulónk kapcsán követtük a régi mondást: jobb adni, mint kapni. Azt reméljük, hogy ezzel az akciónkkal közelebb hozhatjuk egymáshoz az embereket még a távolságtartás időszakában is, és bízunk benne, hogy hamarosan újra együtt koccinthatunk majd” – fogalmazott Horváth Erik.