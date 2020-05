Ötmillióval segítenek a rászorulókon

Maratoni jótékonysági koncertet adtak Lotfi Begiék a Gödöllői Királyi Kastély kertjében, ahol tizenkét ótán át tizenkét DJ játszott élőben, és amelyet a Rádió 1 közösségi oldalain, illetve az éter hullámain is követhettek a hallgatók. Egy-egy órás szettet játszott a One Future Streamfest két ötletgazdája, Andro és Begi, akiknek a közvetlen környezetében is sokan vannak, akiknek mostanra kifogytak a tartalékai. Andro elárulta, a családjában is van olyan, aki korábban az előadókat segítette a színpad mögött, és a legtöbben, akik a háttérben munkálkodnak a koncerteken, nem tudják, merre tovább. Sokan vállalnak civil munkát, de akik ezt nem tudják megtenni, rászorulnak a segítségre. Nekik gyűjtöttek az eseményt követően egy teljes héten keresztül - írják.

"Nagyon boldogok vagyunk, hogy ekkora összeg gyűlt össze, hiszen ezzel több kollégánk életén is tudunk könnyíteni - magyarázta Begi. - Az összeget a Fábián Juli Emlékalapítvány kezeli, akik egyébként is hasonló tevékenységgel foglalkoznak, a beteg, szociálisan rászoruló vagy más okból keresőképtelen előadókat támogatják. A jelképes csekket már át is adtuk az alapítvány képviseletében Szepesi Mátyásnak, és természetesen a továbbiakban is figyelemmel követjük majd a pénz sorsát. A legjobban annak örülünk, hogy segíthettünk" - tette hozzá Andro.

A pénzt a hallgatókon túl több cég adta össze és a Rádió 1 egészítette ki kerek összegre. A pályázók hamarosan a Fábián Juli Emlékalapítvány oldalán, a fabianjuli.hu-n találják meg a kiírást és a feltételeket. A One Future Stream pedig folytatódik, Begiék a hétvégén a Balaton közepéről streamelnek a Halott Pénz frontemberével, Marsalkó Dáviddal.